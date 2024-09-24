СМИ сообщили о заходе ВС России в Угледар

Российские военнослужащие зашли на территорию города Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, ВС РФ в настоящий момент успешно продвигаются в границах населенного пункта.

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Украинские военные, по информации Mash, рискуют оказаться в окружении. Российские бойцы, как отмечают авторы материала, уже взяли под контроль дачи возле шахты «Южнодонбасская № 3». В Министерстве обороны России данную информацию пока не комментировали.

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Ранее сообщалось, что ВСУ начали выводить из Угледара свои подразделения. По данным Mash, украинские военные уходят малыми группами по дороге на Богоявленку. Российские военные при этом были уже в районах частного сектора.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом контроля над Угледаром является вопросом времени. Она добавила, что несколько городов на контролируемой украинской армией части ДНР не готовы к обороне.

Также сообщалось, что ВС РФ форсировали реку Кашлагач к западу от Угледара. Один из украинских военнослужащих предупреждал, что уже вскоре город может быть взят в клещи. Боец добавил, что ВСУ придется либо выходить из населенного пункта, либо оставаться в окружении.