Украинские подразделения массово покидают занятые позиции в Курской области. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Российская газета

«Фиксируем, что они толпами убегают - даже по 60 человек, это все радиоэфиры. <…> Ситуация у них была очень тяжелая. Подразделения, которые находятся на нашем направлении, очень сильно поредели, много сожженной техники», - сказал он. ТАСС

Ранее Алаудинов отмечал, что украинские военные долгое время пытались «продавиться» в регионе. Сейчас же российские военнослужащие отмечают попытки ВСУ «закопаться» на большей части периметра из-за больших потерь. Lenta.ru