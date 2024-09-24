Российская авиабомба уничтожила до 40 боевиков ВСУ под Купянском

Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска. Как сообщает «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ, уничтожены до 40 военнослужащих противника и пять единиц техники и вооружения.

Для удара использовалась объемно-детонирующая бомба ОДАБ-1500. На опубликованном видео видно, что попадание вызвало мощный взрыв, а здание фактически было сравнено с землей.

Напомним, что ранее авиация Военно-космических сил (ВКС) РФ поразила другой пункт временной дислокации украинских сил в 6 километрах к востоку от Купянска. Удар позволил полностью уничтожить здания, которые использовались ВСУ для размещения личного состава. Потери противника достигли почти 30 человек.

До этого, 12 сентября, Минобороны РФ заявило об уничтожении десятков украинских боевиков в результате удара по пункту временной дислокации ВСУ. Для удара использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования.