Алаудинов заявил о риске ВСУ попасть в котел на одном направлении

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют оказаться в котле на одном из направлений фронта. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Алаудинов сообщил, что на угледарском направлении продвижение российских военных идет хорошо. "На нескольких участках там есть такие предпосылки котла", — заявил он.

Военный добавил, что риск ВСУ попасть в котел связан с тем, что в некоторых районах украинские солдаты не успели вовремя отойти.

В том же видеообращении Алаудинов заявил о вводе новых подразделений ВСУ в Курскую область. По его словам, украинские военные «пытаются упражняться», но в ближайшие время «осознают, что оказались не в радужном месте».