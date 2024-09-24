Алаудинов: ВСУ массово покидают позиции в курском приграничье

Алаудинов заявил, что ВСУ массово покидают позиции в курском приграничье
Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово покидают занятые в Курской области позиции.
Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.
"Фиксируем, что они толпами убегают - даже по 60 человек, это все радиоэфиры. <…> Ситуация у них была очень тяжелая. Подразделения, которые находятся на нашем направлении, очень сильно поредели, много сожженной техники", - сказал он в эфире "Соловьев Live".