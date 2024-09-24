Боец ВСУ набрел на патруль ВС РФ и помог ликвидировать свою группу

В Telegram-канале "Северный ветер" опубликовали видео рассказа бывшего бойца 127 бригады ВСУ Сергея Зайцева. В плен он попал при необычных обстоятельствах.

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Мобилизован 46-летний строитель был насильно на вокзале под Киевом в 2023 году. Доводы, что у него двое детей и он совершенно миролюбивый и не способный воевать человек, военкомов не убедили. А стоило бы прислушаться...

Сергей Зайцев с товарищем шел на позицию и столкнулся с патрулем ВС РФ. Кто перед ним понял не сразу.

"Мы нарываемся на людей в балаклавах. Они из ниоткуда взялись, - рассказывает пленный. - Я не то чтобы испугался, я не успел ничего... Говорит: "Назовите свои позывные". А я говорю: "У меня нет позывного, командир не говорил". А он спрашивает: "А где ваш командир?" Я говорю: "Да вот тут стоит".

Российский боец попросил растерявшихся украинских солдат позвать командира. Сослуживец Зайцева с позывным "Малыш" вызвался это сделать, но ушел и запропастился.

"Я почувствовал, что это не наши, - продолжает рассказа Зайцев. - Мы стоим, разговариваем с этим человеком, оказалось потом, он командир. Он говорит: "Что-то он долго", и берет автомат, я руки поднимаю: "Я все понял".

Пленному приказали лечь и окликнуть своих сослуживцев. Те не отозвались. Тогда российские бойцы отправились в их сторону Зайцев услышал выстрелы и взрывы гранат.

Вернувшись, российский командир сообщил пленному: "Тебе повезло, ты живой. А им хана".