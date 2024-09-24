Китай разработал дрон-камикадзе, способный долететь до Тайваня

Одна из крупнейших оборонных компаний Китая Norinco разработала дрон-камикадзе с дальностью полета до 200 км. Как пишет издание South China Morning Post, барражирующий боеприпас способен поражать цели на территории Тайваня с территории КНР — ширина Тайваньского пролива составляет 180 км.

Снаряд способен двигаться со скоростью до 144 км/ч в течение 105 минут, что обеспечивает столь большой запас хода. Кроме того, он способен зависать в воздухе на некоторое время, прежде чем навестись на выбранную цель.

Разработчики заявили, что подобные дроны могут производиться по низкой цене. Благодаря этому китайская армия способна получить преимущество в любой гонке беспилотников. Главным конкурентном дрона от Norinco является американский тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600. Он имеет скорость 110 км/ч и время полета в 40 минут с дальностью действия до 40 км. Обе модели используют складной двухлопастной пропеллер.