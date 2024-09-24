«Хезболла» нанесла удар по логистической инфраструктуре Израиля

За последнюю неделю эскалация атак Израиля на "Хезболлу" снова усилила опасения более масштабной региональной войны. В ответ группировка нанесла удары по логистической инфраструктуре Израиля.

По данным Армии обороны Израиля, из Ливана в сторону израильского района Цфат было выпущено около 35 ракет, некоторые из которых упали на открытой местности недалеко от поселения Амиад. "Хезболла" заявила, что ее целями стали авиабаза Рамат-Давид, аэродром Мегидо и база Амос, расположенные недалеко от города Афула на севере Израиля, сообщает CNN. База Амос, открытая в 2021 году, служит транспортным и логистическим узлом для Северного командования израильских военных. Она также является "центральной осью" для Технологического и логистического управления ЦАХАЛа, которое отвечает за межведомственную логистику и готовность к чрезвычайным ситуациям на северном фронте.

Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что около 20 снарядов были зафиксированы в воздушном пространстве Израиля с территории Ливана в период с 2.39 до 3.11 утра по местному времени. По данным ЦАХАЛа, часть снарядов была перехвачена, а часть упала на открытой местности. ВВС Израиля ответили ударом по источникам ракетного обстрела.

Это произошло после того, как в районе Ха-Амаким, к юго-востоку от северного израильского города Хайфа, прозвучали предупреждающие сирены. Израильская служба реагирования на чрезвычайные ситуации "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что направила группы для поиска в районах Нижней Галилеи, откуда поступали сообщения о ракетных обстрелах.

"На данном этапе сообщений о пострадавших не поступало", - заявил представитель MDA Заки Хеллер.

По данным MDA, окна одной из машин скорой помощи в Изреельской долине были повреждены взрывной волной.

Эскалация ударов и контрударов "Хезболлы" и Израиля усилила опасения по поводу начала полномасштабного вооруженного конфликта. На прошлой неделе взорвались рации и пейджеры, купленные "Хезболлой" для своих членов, в результате чего погибло 42 человека и более 3000 получили ранения, а в пятницу израильский удар по пригороду Бейрута убил высокопоставленного военного командира "Хезболлы" и пятнадцать ее бойцов, а также десятки мирных жителей, включая детей. В воскресенье "Хезболла" выпустила около 150 ракет, снарядов и беспилотников по северному Израилю в ответ на пятничный удар.

"Хезболла" пообещала продолжить свои удары в знак солидарности с палестинцами и ХАМАС, поддерживаемой Ираном боевой группировкой, в то время как Израиль заявляет, что он намерен вернуть израильтян в приграничные районы, которые были эвакуированы после начала ракетных обстрелов.