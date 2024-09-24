Алаудинов заявил о выводе бойцов из окружения в Курской области

Российских бойцов, которые были окружены в Курской области больше месяца, спасли. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Последние несколько дней у меня на участке шла работа, [информацию] о которой я не мог озвучить, но я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца, мы не имели возможности доступа к ним. <…> Мы этих ребят вывели. <…> Поехал, проведал, они все в госпитале", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Алаудинов: на некоторых участках в Курской области зафиксировали иностранцев

Алаудинов добавил, что большую часть бойцов отправили в госпитали Москвы и других регионов страны.