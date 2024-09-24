ВС РФ не дают ВСУ приблизиться к границе с Белгородской областью

Российские бойцы, в том числе подразделения спецназа "Ахмат", не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) "даже возможности приблизиться" к границе с Белгородской областью, уничтожая противника.

Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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"На белгородском участке линии боевого соприкосновения, на приграничной зоне раскиданы подразделения спецназа "Ахмат". Участки, где они находятся, контролируются. Ребята работают таким образом, что противнику не дают даже возможности приблизиться к самой границе. Даже если противник приближается, они его убивают, уничтожают", - сказал он, отметив, за последние полтора месяца противник несколько раз безуспешно пытался прорваться через границу малыми группами, в том числе диверсионными.

По словам генерал-майора, ситуация на направлении находится под контролем.