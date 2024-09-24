Российские морпехи захватили западную технику в Курской области

Российские морпехи захватили в Курской области образцы западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что сначала российские военные захватывают технику ВСУ, после чего используют ее в боевых действиях. В основном украинская армия использует западное вооружение, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«Морпехи показали в том числе американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием MK-19, гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 12-го калибра, многозарядный гранатомет RDS-40 турецкого производства, а также двуствольное ружье итальянской оружейной компании Fabarm», — рассказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские десантники предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины вглубь Курской области. Военнослужащие из группировки войск «Север» поразили украинских бойцов вместе с техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак».