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NORAD: самолеты России обнаружены в нейтральной зоне у Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) объявило об обнаружении четырех российских военных самолетов вблизи Аляски. Об этом сообщает ТАСС.

NORAD: самолеты России обнаружены в нейтральной зоне у Аляски
© РИА Новости
"23 сентября 2024 года Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отслеживало четыре российских военных самолета, которые находились в опознавательной зоне ПВО Аляски", – сообщается в пресс-релизе НОРАД.

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При этом уточняется, что самолеты России оставались в международном воздушном пространстве и не пересекали границы воздушного пространства США или Канады. В НОРАД добавили, что подобное поведение российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза. США и Канада создали НОРАД 12 мая 1958 года с целью обеспечения раннего предупреждения о запусках баллистических ракет, а также защиты от самолетов и крылатых ракет, которые могут угрожать воздушному пространству обеих стран. В июле два российских и два китайских военных самолета были обнаружены в международном воздушном пространстве рядом с Аляской.

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