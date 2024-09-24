Группировка войск "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ

Подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытки усиления Вооруженными силами Украины (ВСУ) передовых позиций, ротации и выдвижения резервов в районах населенных пунктов Новоукраинка, Сторожевое, Черивное и Луговское. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Новоукраинки, Сторожевого, Черивного и Луговского", - рассказал Гордеев.

Кроме того, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Октября, Зализничного и Гуляйполя.

Гордеев добавил, что за сутки уничтожено 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.