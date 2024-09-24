Алаудинов: на некоторых участках в Курской области зафиксировали иностранцев

Иностранные подразделения фиксируются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на некоторых участках в Курской области. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся, и на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения, то есть мы это фиксируем", - сказал он.

Он отметил, что иностранцы выполняют, кроме всего прочего, штурмовые действия. Во время начала атаки на Курскую область они шли впереди вместе с украинцами, организовывая

взаимодействие, "потому что данная операция была организована, подготовлена комитетом штабов блока НАТО", добавил Алаудинов.

"Тут нет никаких сомнений. Потому что были задействованы все ресурсы - и спутники, и радиоэфир, и все средства, которые можно было задействовать для того, чтобы организовать эту операцию в самом современном виде", - уточнил он.

Ранее Алаудинов сообщал ТАСС, что появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ зафиксировано в районе Суджи.