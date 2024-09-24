Алаудинов заявил о проведении ВСУ ротации на курском направлении

Вооруженные силы Украины провели ротацию своих подразделений на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Сегодня произошла ротация на нашем участке. Вывели они [ВСУ] те подразделения, которые реально уже потрепали. Понесли очень большие потери. И завели какие-то новые, восполненные подразделения. Ну, я так думаю, что их тоже в скором времени мы уже полностью "разложим по полкам", - сказал Алаудинов, видео опубликовано в его телеграм-канале.

Он уточнил, что подразделения спецназа "Ахмат" за сутки уничтожили два пункта управления беспилотниками, автомобиль, миномет и пикап с десантом.