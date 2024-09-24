В Ирландии рассказали о катастрофе из-за действий Израиля

Удары, наносимые Израилем по территории Ливана, грозят расширением конфликта на Ближнем Востоке, что может обернуться катастрофой. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

"Сегодня мы наблюдали невероятно опасную ситуацию. Фактически речь идет об открытии второго фронта в войне на Ближнем Востоке с потенциально катастрофическими последствиями. Мы также наблюдаем, как жертвами становятся мирные жители. Это не узконаправленный ответ террористам", - сказал он.

Глава ирландского правительства также подчеркнул, что участники недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН должны изучить вопрос о том, какие рычаги влияния на Израиль они могут использоваться, чтобы его правительство прекратило эскалацию и дало согласие на прекращение огня в секторе Газа.

Харрис также заявил, что союзники Киева должны продолжать оказывать ему поддержку и не допустить "нормализации миром" идущего на Украине конфликта.

С начала дня израильские ВВС продолжают наносить массированные удары по южной части Ливана. Их целью объявлены военные объекты шиитской организации "Хезболлах". Согласно заявлениям израильской стороны, удары наносятся в ответ на многомесячные обстрелы северных районов еврейского государства отрядами "Хезболлах", из-за чего из приграничья были эвакуированы десятки тысяч израильтян.