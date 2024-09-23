Стало известно название операции Израиля против «Хезболлы»

Операция Израиля против ливанского шиитского движения «Хезболла» получила название «Стрелы севера». Об этом сообщается https://t.me/idf_telegram/11746 в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Начальник Генштаба заявил, что наступательная операция на северном фронте названа "Стрелы севера"», — говорится в тексте.

Ранее в ЦАХАЛ объявили о начале упреждающей наступательной операции против «Хезболла». Отмечалось, что ее целью станет боевая инфраструктура, которую шиитское движение создавало на протяжении последних 20 лет.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после взрыва 17 и 18 сентября средств связи в разных районах Ливана. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтвердил, но и не опроверг своей причастности к этому.