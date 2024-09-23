В Росгвардии выяснили, как ВСУ пытаюсь вскрывать российскую ПВО

Дрон-приманка Вооруженных сил Украины (ВСУ), используемый для вскрытия российской системы противовоздушной обороны (ПВО) найден на территории Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. По данным ведомства, для этого применяются БПЛА самолетного типа.

Специалисты инженерного подразделения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в Курской области, получили оперативную информацию об обнаружении упавшего вблизи населенного пункта беспилотника <...>. По указанному адресу росгвардейцы обнаружили беспилотник-приманку самолетного типа, — следует из заявления.

Противник для достижения цели применяет максимально простые и легко обнаруживаемые дроны без качественных камер и других радиопередающих устройств, рассказали в Росгвардии. На дроны наносят на фольгу, чтобы они максимально светились на российских РЛС.

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Ранее глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов объявил, что по меньшей мере 12 квартир оказались повреждены в результате падения украинского беспилотника в жилой застройке города Губкин Белгородской области. Как добавил представитель местных властей, также урон был нанесен 10 легковым автомобилям.