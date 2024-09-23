Коц рассказал об итогах проверки гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

Военкор Александр Коц заявил, что проверка не выявила нарушений со стороны военного командования в связи со смертью двух российских военных, которые перед гибелью обвинили своего командира в умышленной «отправке их на смерть». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Напомним, что военные с позывными «Гудвин» и «Эрнест» записали предсмертное видео, в котором обвинили командира полка Игоря Пузика в том, что он сознательно отправляет их на невыполнимое смертельно опасное задание. По их словам, он сделал это из-за конфликта. Кроме того, они также обвинили Пузика в пособничестве наркоторговле.

Как рассказал Коц, проверка не нашла каких-либо нарушений в действиях командования. Кроме того, также не подтвердились обвинения в распространении наркотиков.

«Полномочия при принятии решения по личному составу нештатного взвода БПЛА, в том числе в отношении Грицая С.В. и Лысаковского Д.И., не превышены. <...> Требования о привлечении к выполнению боевой задачи были обоснованы боевым распоряжением командира бригады, тактической обстановкой и соответствовали должностному предназначению военнослужащих», — заявил он.

Однако Коц добавил, что министр обороны все равно дал несколько кадровых указаний, касающихся ситуации в полку погибших: туда были назначены новые офицеры, а предыдущие понижены в звании. Кроме того, несколько должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.