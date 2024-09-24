Рогов сообщил об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли мощный удар по пунктам дислокации ВСУ в городе Запорожье.

«По пунктам временной дислокации украинских боевиков в Запорожье нанесён мощный удар. Подробности уточняются», — приводит его слова РИА Новости.

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Рогов отметил, что ВСУ сосредоточили в городе склады с оружием и боеприпасами. Кроме того, по его словам, в городе также развёрнуты мощности для ремонта военной техники.

Ранее взрыв прогремел на объекте инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Запорожье.

Позже сообщалось, что на заводе «Мотор сич» в Запорожье был прилёт в цех по сборке БПЛА.