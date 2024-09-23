Названы последствия ударов по Запорожью

На территории завода «Мотор Сич» в Запорожье произошло два взрыва, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА «Новости».

Подпольщик пояснил, что промышленная площадка производит детали для ракет РСЗО, выпускает БПЛА различных типов в больших количествах. Он добавил, что также на территории завода дислоцируется более 400 украинских военных.

После взрыва в сторону завода направилось несколько карет скорой помощи. Кроме того, «взрывы были с сильной и продолжительной детонацией», отметил Лебедев.

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По его словам, анализ данных позволяет предположить, что как минимум один удар пришелся в склад готовой продукции.

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