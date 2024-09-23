США отправят на Ближний Восток дополнительные войска

Представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что власти США планируют отправить дополнительные войска на Ближний Восток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По его словам, такое решение было принято после новой эскалации конфликта между Израилем «Хезболла». При этом Райдер не стал уточнять, сколько именно американских войск будет переброшено, а также какие задачи будут перед ними поставлены.

«В понедельник в Пентагоне заявили, что США направляют дополнительные войска на Ближний Восток, в то время как уровень насилия между Израилем и движением "Хезболла" резко вырос, грозя более масштабной региональной войной», — сообщает источник.

Ранее Израиль начал наносить массированные удары по «Хезболле» в Ливане.