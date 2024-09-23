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Генштаб: ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию против «Хезболлы»

Армия Израиля наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, которая возводила на протяжении последних 20 лет, сообщил начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.

ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию против «Хезболлы»
© globallookpress.com
«Сегодня утром ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию. По сути, мы нацеливаемся на военную инфраструктуру, которую «Хезболла» строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим фазам, о которых я расскажу в ближайшее время. В конечном итоге всё направлено на создание условий для возвращения жителей севера в свои дома», — цитирует Ха-Леви пресс-служба ВС Израиля.

Перед этим Армия обороны Израиля заявила, что нанесла «целенаправленный удар» по объекту в столице Ливана городе Бейрут.

На фоне боевых действий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана с призывом покинуть районы, где находятся склады вооружений шиитского движения.

По информации ливанского Минздрава, вследствие авиаударов по югу Ливана погибли не менее 274 человек.

Военные новости
Биньямин Нетаньяху
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Израиль