Шольц отказался убеждать Запад разрешить Украине бить вглубь РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не станет помогать Украине убеждать США, Великобританию, Францию и другие страны снять ограничения на использование поставленного ими Киеву дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России. Его слова приводит «РИА Новости».

Шольц отметил, что у Берлина на это есть «веские причины». Кроме того он указал, что Германия также не станет снимать ограничения для Украины на использование поставленного ею оружия для ударов вглубь России.

«Это не согласуется с моей личной позицией», — заключил Шольц.

В России ответили на призыв Шольца к переговорам

Ранее он сообщал, что Германия не станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы.