Израиль нанес «точечный удар» по Бейруту

Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по целям в Бейруте. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Никаких подробностей удара в Армии обороны Израиля не привели, указав, что они «будут позже».

По данным Israel National News, целью атаки был командующий шиитского движения «Хезболла» Али Карки, который занимался южным фронтом. Он погиб. Отмечается, что теперь «Хезболла» осталось без военного руководства.

Ранее Израиль ликвидировал начальника Генштаба шиитского движения Фуада Шукра и его преемника Ибрагима Акиля.

Напомним, что с утра 23 сентября Израиль поразил около 800 целей «Хезболлы» в Ливане. До начала атаки ЦАХАЛ предупредил граждан Ливана, что будут атаковать дома мирных жителей, поскольку в них хранится оружие шиитского движения.