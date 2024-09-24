МИД Италии: G7 готова помогать Украине в укреплении системы ПВО

Страны G7 совместно с союзниками Украины из числа западных стран подтвердили готовность продолжать оказывать Киеву помощь в укреплении его системы ПВО.

Об этом заявили в МИД Италии.

«Мы признаём необходимость международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от атаки, в том числе посредством укрепления потенциала противовоздушной обороны Украины участвующими странами, и подтверждаем нашу готовность продолжать предоставлять такую ​​помощь», — передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЕК планирует до 40 лет погашать кредит G7 Украине на €45 млрд.

Также глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что Рим не может позволить Киеву наносить удары по территории России западным дальнобойным вооружением.