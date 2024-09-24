Япония сочла угрозой своей безопасности ситуацию с военным самолетом РФ

Правительство Японии считает, что ситуация с российским военным самолетом у острова Хоккайдо представляет собой угрозу безопасности. С таким утверждением выступил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы считаем, что это не только серьезное нарушение суверенитета нашей страны, но и угроза нашей безопасности. Это совершенно неприемлемо", - сказал он.

Японское министерство обороны утверждает, что 23 сентября истребители F-35 поднимались в воздух из-за российского Ил-38, который находился в районе Хоккайдо. По версии японской стороны, самолет в период с 13:00 до 15:00 по местному времени (с 07:00 до 09:00 мск) якобы трижды заходил в воздушное пространство Японии, каждый раз проводя в нем порядка минуты. Кроме того, японские F-35 впервые использовали ИК-ловушки.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.