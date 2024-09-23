Японские истребители впервые применили ИК-ловушки при контакте с Ил-38

Японские истребители впервые применили средства инфракрасного противодействия (ИК-ловушки) при контакте с российскими противолодочными самолетами Ил-38. Об этом заявил министр обороны Японии Минору Кихара, сообщает South China Morning Post (SCMP).

«Российские самолеты Ил-38 трижды нарушили воздушное пространство над нашими территориальными водами к северу от острова Ребун, Хоккайдо. Это произошло в промежуток с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 7:00 по 10:00 мск)», — отметил глава оборонного ведомства.

Кихара добавил, что истребители F-35 несколько раз применяли ИК-ловушки при контакте с Ил-38. Он также подчеркнул, что вооруженные силы Японии «впервые использовали средства такого рода».