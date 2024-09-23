ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской, где находились 106 детей

Школа в Каменске-Днепровской Запорожской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. RT на русском

"Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей", - написал Балицкий. ТАСС

Он поручил комитету по безопасности региона проработать все варианты для максимального обеспечения безопасности учебных учреждений. NSN.FM