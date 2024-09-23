Вертолет ВМС КНР пролетел в опасной близости от самолета Филиппин

Вертолет ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая пролетел в опасной близости от самолета Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин над акваторией Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом сообщил телеканал 24 Oras.

По его данным, инцидент произошел 21 сентября над спорным рифом Скарборо. По словам филиппинского пилота, китайский военный вертолет приблизился к самолету во время патрулирования на расстояние "менее 50 футов", то есть около 15 метров.

В последнее время в акватории ЮКМ участились инциденты, ведущие к обострению напряженности: катера китайской береговой охраны предпринимали попытки вытеснить филиппинские суда, были зафиксированы случаи их столкновения. Береговая охрана КНР нередко применяет водометы против филиппинских судов.

Китай несколько десятилетий ведет споры с рядом стран по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.