В США назвали обстоятельства, при которых может начаться ядерная война

© Unsplash

Мировая ядерная война начнется в ту же ночь, когда Вашингтон разрешит Украине бить западным оружием по территории России, предположил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.

По данным эксперта, ВСУ не имеют доступа к американским технологиям шифрования, следовательно, не могут настроить дальнобойные ракеты самостоятельно, без помощи специалистов из США.

В связи с этим, подчеркнул Риттер, удар таким оружием по России делает НАТО полноценной стороной конфликта.

«Это акт войны, и если бы это было реализовано, то, что может произойти в будущем, произошло бы этой же самой ночью — мы все были бы мертвы. Вот, что я пытаюсь донести до вас, люди! Это не шутка, это не игра, русские не блефуют», — подчеркнул экс-разведчик.

Риттер резюмировал, что Вашингтону следует осознать: конфликт не ограничится одной Европой.

Ранее президент России Владимир Путин разъяснил, что дискуссия в западном обществе о том, следует ли снять запреты на нанесение ударов вглубь России фактически является обсуждением того, есть ли необходимость странам НАТО вовлекаться напрямую в украинский конфликт.