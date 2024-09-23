На Украине назвали число полученных за год новых систем ПВО

В 2024 году западные партеры передали Киеву пять новых стратегических систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в авторской колонке в украинской версии журнала Forbes. Lenta.ru

«В рамках коалиции ПВО наши партнеры в этом году предоставили пять новых стратегических систем противовоздушной обороны», — заявил Умеров. Какие именно системы противовоздушной обороны были поставлены с Запада на Украину, Умеров раскрывать не стал. Под стратегическими системами ПВО обычно подразумеваются системы класса С-300, С-400 или Patriot. Газета.Ru

Ранее Владимир Зеленский просил НАТО нарастить поставки средств ПВО и дальнобойных ракет Киеву. runews24.ru