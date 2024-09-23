Умеров заявил о трехкратном увеличении показателей мобилизации на Украине

Показатели мобилизации на Украине за год возросли в три раза. С заявлением об этом выступил глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров.

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В авторской колонке для украинской версии журнала Forbes Умеров отметил, что такому росту показателей мобилизации во многом поспособствовала цифровизация.

Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники военкомата избили лежащего мужчину и увезли его на машине.

Тем временем в Киеве мужчина избежал мобилизации, выдав себя за гражданина США и заявив сотрудникам военкомата, что они не имеют права его забирать.