Переданные ВСУ снаряды преждевременно сдетонировали

Согласно докладу командования ВСУ, партия боеприпасов, которая была отправлена Украине по «чешской инициативе», преждевременно сдетонировала, что нанесло урон украинским военным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

Отмечается, что взорвавшиеся боеприпасы были укомплектованы детонаторами времен Второй мировой войны. Подобные боеприпасы были отправлены в рамках «чешской инициативы» — согласно ей, союзники Украины закупают снаряжение для ВСУ в третьих странах. В результате одна такая партия взорвалась преждевременно.

«Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены», — сообщает источник.

Как отмечено в докладе командования ВСУ, из почти 35 тысяч снарядов бракованными оказались 0,05%. При этом Киев уже проинформировал Чехию о ситуации.

Ранее стало известно, что входит в новый пакет военной помощи для Украины.