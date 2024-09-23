Военкор рассказал, каким образом российская армия будет брать Угледар

Российские военные будут брать город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) измором. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц. Газета.Ru

«Предпринимавшиеся ранее попытки лобовых штурмов ни к чему не привели. Поэтому теперь группировки «Восток» и «Юг» пытаются окружить Угледар, отрезав его от линий снабжения», - отметил он. Российская газета

По словам военкора, к востоку и северо-востоку подразделения Армии России уже заняли село Водяное и сейчас штурмуют близлежащие шахты. А западнее Угледара ВС РФ освободили село Пречистовка на трассе, по которой из Курахова через Успеновку снабжается гарнизон ВСУ в Угледаре. NSN.FM