Вооруженные силы (ВС) РФ отразили две попытки украинских войск прорваться через российскую границу в Курскую область в направлении населенного пункта Новый путь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Поселок Новый путь находится в Глушковском районе, рядом с российско-украинской границей. По данным ведомства, атаки удалось отразить при поддержке армейской авиации и огня артиллерии. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 30 военнослужащих, один танк, две БМП, две боевых бронемашина и два автомобиля.

Также за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными. Один украинский военный попал в плен.

Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 340 человек. Всего с момента вторжения в Курскую область Киев потерял до 16,4 тысяч военных, 127 танков, 60 бронемашин пехоты, а также сотни иной военной техники.