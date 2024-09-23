В Минобороны РФ назвали украинские потери в Курской области

Потери Вооруженных сил Украины в Курской области за сутки составили более 340 военных, один военнослужащий взят в плен. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

В российском военном ведомстве также отметили, что потери ВСУ понесли и в технике, уничтожен был, в том числе и танк.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей», - говорится в сводке Минобороны РФ.

Также в пресс-службе сообщили, что взят в плен один украинский военнослужащий. Всего, по данным Минобороны, в Курской области потери ВСУ составляют до 16 400 военнослужащих. Уничтожены 127 танков, 60 БМП, 95 бронетранспортеров, 797 бронемашин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия.

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным «Абхаз» отмечал, что если в начале вторжения в Курскую область Киев отправлял в регион элитные войска, то сейчас насыщает этот участок подразделениями территориальной обороны.

Российские военнослужащие постепенно освобождают регион. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что чрезвычайная ситуация в районах Курской области, которые пока находятся под контролем украинских войск, будет исправлена.