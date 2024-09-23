В России назвали сроки победы в СВО

Украина не сможет справиться с длительным военным противостоянием и уже в 2025 году Россия должна «водрузить российский флаг над Банковой». Такой прогноз в беседе с «Абзацем» сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова политолог Александр Перенджиев.

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Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми высказал мнение, что украинский конфликт будет продолжаться в 2026 году «и далее», при этом проблемы Украины станут «еще глубже и жестче».

По мнению Александра Перенджиева, прогнозы Лэмми излишне оптимистичны, так как в настоящее время Украина «полностью держится на военной помощи Запада, но ресурсы заканчиваются».

«Обстановка [на фронте] меняется еженедельно [в пользу РФ]. До 2025 года боевые действия еще будут идти, но после мы уже должны водрузить российский флаг над Банковой. Все разговоры про 2026 год сомнительны, к этому времени на Западе уже могут забыть слово «Украина»», - уверен эксперт.

Политолог считает, что к тому моменту западным политикам придется сосредоточиться на решении собственных проблем, так как растет социально-экономическая напряженность.

Напомним, что представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил о том, что США не намерены становиться участником конфликта на Украине. При этом, по словам Миллера, Вашингтон продолжит поставлять Киеву необходимое оружие и принимать участие в международной коалиции по помощи ВСУ.