Су-35 является идеальным истребителем, заявил магистр международных отношений Энтони Дж. Константини. В статье для американского издания The National Interest он подчеркнул, что российский Су-35 способен конкурировать с другими современными самолетами — и он сохранит такую способность в обозримом будущем. News.ru

По оценке автора, Су-35 имеет уникальные характеристики истребителя смешанного поколения, а также доказанную боевую мощь. Автор назвал боевую машину «идеальным истребителем» — из-за его высокой скорости, возможностей вести бой и продвинутых систем защиты. Lenta.ru

Также Константини добавил, что Су-35 может обнаруживать воздушные суда противника на расстоянии до 350 километров. Обозреватель сослался на бывшего офицера НАТО, который тоже отметил, что если бы F-35 обнаружил российский истребитель, то из-за сверхманевренности машины он скорее отступит. Высокая маневренность Су-35 в том числе помогла достичь успеха в борьбе с украинскими ракетными пусковыми установками С-300 в 2022 году. Газета.Ru