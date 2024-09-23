Москалькова: данных о вывезенных ВСУ жителях Курской области нет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не обладает информацией о вывезенных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителях Курской области. Газета.Ru

Омбудсмен также поделилась, что сейчас к ней поступает много обращений о преступлениях украинской стороны в Курской области. Lenta.ru

«Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица <...>, что является грубым нарушением [правил] обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта, их родственникам не сообщено, где они находятся, контактов у них с родными и близкими не по телефонам, ни по каким другим каналам нет», — заявила Москалькова. News.ru