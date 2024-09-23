ВСУ атаковали Россию ракетой ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российской территории ракету ATACMS. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации. Lenta.ru

«Сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS... три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы HAMMER... реактивный снаряд HIMARS», — говорится в сводке ведомства. RT на русском

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Газета.Ru