СМИ: на юге Ливана 11 человек пострадали при атаке Израиля
Населенный пункт Айтарун, расположенный на юге Ливана, подвергся авиаудару со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
По его сведениям, в результате нападения по меньшей мере 11 человек получили ранения.
В свою очередь телеканал Al Jadeed информировал о продолжающихся интенсивных обстрелах израильской авиацией юга Ливана. По утверждению канала, за несколько минут по некоторым районам в южной части страны было нанесено по меньшей мере 50 ударов.
Ранее пресс-служба израильской армии объявила о новой серии атак на объекты шиитского движения "Хезболлах" на ливанской территории. Согласно пресс-службе, в утренние часы в ходе предыдущей волны авиаударов были атакованы более 150 объектов "Хезболлах".
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.