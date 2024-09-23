В Харьковской области рассказали о переброске резервов ВСУ в регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы к Харьковской области из-за наступления войск РФ в направлении Купянска и Узлового. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. ТАСС

«Противник подтянул резервы, держит волчанское направление, пытается контратаковать наши позиции в этом населенном пункте. Сейчас движение наших войск непосредственно к Купянску и Узловому обуславливает подтяжку резервов и со стороны противника», — сказал он. Lenta.ru

Ганчев также сообщил, что пути снабжения ВСУ в районе поселка Песчаное Нижнее в Харьковской области находятся под огневым контролем российских подразделений. Газета.Ru