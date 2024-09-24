Авиация РФ ударила по производящему двигатели для самолетов ВСУ предприятию

Российская авиация за сутки нанесла поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, которое производило и обслуживало авиационные газотурбинные двигатели для самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ", - указали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что также были нанесены удары по объектам энергетической отрасли, которые обеспечивали этот завод. Помимо этого, за сутки была поражена инфраструктура военного аэродрома Украины, два цеха производства и пункт сборки беспилотников, склад горюче-смазочных материалов, "а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах".