Ситуация в Курской области утром 24 сентября: продвижение войск, Суджа

Российские военкоры и эксперты обсуждают ситуацию в Курской области. Какие последние новости известны утром 24 сентября, как идет продвижение ВС РФ, что происходит в Суджанском районе и на Глушковском направлении?

Какова ситуация в Курской области утром 24 сентября

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что ВСУ сохраняют активность южнее населенного пункта Веселое Глушковского района Курской области. Источник утверждает, что противник «не прекращает бездарно тратить натовскую бронетехнику».

«В Кореневском и Суджанском районах противник несет потери в результате массированного применения ВС России тяжелых авиабомб вблизи н. п. Толстый Луг и Камышевка. Несмотря на интенсивность боев, линия боевого соприкосновения значительных изменений не претерпела», — пишут авторы.

По данным Telegram-канала «Северный Ветер», группировка войск «Север» продолжает продвижение в приграничье Курской области. На юге Суджанского района российские силы продвинулись в районе Плехово, ВСУ не предпринимали активных действий и проводят перегруппировку, формируя сводные подразделения из прибывших резервов и остатков 92-й отдельной штурмовой бригады, сообщает источник.

«Основные усилия враг сосредотачивает для прорыва в направлении н. п. Веселое Глушковского района Курской области. <...> Общее продвижение российских войск в Курской области [23 сентября] составило до 600 метров», — пишет канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какая обстановка была в Курской области к исходу 23 сентября

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что к исходу 23 сентября в Курской области основные бои были сосредоточены в Кореневском и Глушковском районах.

«В Глушковском районе противник не прекращает атак как в окрестностях Веселого, так и наступая на само село. Российские войска наносят огневое поражение по бронетехнике ударами дронов, также уничтожив еще одну шведскую БМП CV-9040. В ходе боев ВСУ незначительно расширили зону контроля к югу от населенного пункта. По Медвежьему и соседним Ободам наносит удары оперативно-тактическая авиация ВКС России», — утверждает источник.

Авторы отметили, что в Кореневском районе противник перебросил подкрепление в Ольговку, «где скопление было накрыто ударом ФАБ-3000». На восточной окраине Любимовки также продолжались бои, по Толстому Лугу и близлежащим лесопосадкам наносились авиаудары, добавил «Рыбарь».

«В Суджанском районе у Новой Сорочины, согласно кадрам объективного контроля, фиксируется попытка продвижения ВСУ в направлении Камышевки. При этом поступает крайне противоречивая информация о Малой Локне — якобы в населенном пункте все еще сохраняется присутствие отрядов ВС РФ. На рубеже Мартыновка — Круглик удалось уточнить зону контроля ВСУ. Противник занял как минимум часть леса в балках у реки Смердицы к северу от Мартыновки. С остальных участков информации об изменениях зон контроля или атаках не поступало», — заключил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о захвате западного вооружения в Курской области

Минобороны РФ сообщило, что подразделения морской пехоты Северной группировки ВС России захватили образцы западного оружия ВСУ в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что морпехи продолжают освобождать поселения в приграничном районе, добывая трофейную технику и оружие украинских военных.

«В основном у ВСУ находится иностранное вооружение. Морпехи показали в том числе американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием MK-19, гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 12-го калибра, многозарядный гранатомет RDS-40 турецкого производства, а также двуствольное ружье итальянской оружейной компании Fabarm», — сказали в министерстве.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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