Сырского обвинили в попытке скрыть катастрофу в ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обратилась к Владимиру Зеленскому, назвав главу ВСУ Александра Сырского угрозой для украинской армии, а министра обороны Украины Рустема Умерова - его «сообщником». Об этом она написала на своей странице в одной из соцсетей, пишет «Московский комсомолец».

В своем обращении Безуглая раскритиковала действия Сырского в Донбассе и атаки ВСУ в Курской области. По словам депутата, единственное усиление, которое глава ВСУ отправляет в Донбасс, - это «зомби»-бригады из мобилизованных украинцев, которые не участвовали в боях и бегут из-за страха и необученности. Она заявила, что офицерский состав этих бригад «не знает элементарных вещей».

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«Элиту украинских войск отсюда забрали! При этом тысячи военнослужащих остаются в тылу, в многочисленных нагроможденных штабах и раздутых подразделениях», - написала Безуглая.

Попытки Сырского вести боевые действия под Курской областью депутат назвала «игрой в песочнице», указав на «неучтенные им риски и постоянную ложь». Безуглая заявила, что Зеленского обманывают, и призвала его «вырвать ВСУ из кровавых лапок» Сырского.

«Если Сырский так вам лжет, это показывает, насколько он не уважает вас как своего руководителя и насколько ему безразлична жизнь украинского гражданина. <…> Спасите Вооруженные силы Украины, спасите нас и дайте надежду. Умеров – сообщник!» - призвала Безуглая Зеленского.

Ранее Безуглая обвинила Сырского во лжи о ситуации в Донбассе. Глава ВСУ опубликовал пост, рассказав, что несколько дней работал в бригадах ВСУ под Красноармейском. Он заявил, что там «постоянно приходится принимать нестандартные решения по усилению обороны». Безуглая возразила, что ВСУ сдали Новогродовку «фактически без боя». Также она отметила, что украинские силы вывели большинство своих подразделений с этого направления.

На прошлой неделе Безуглая ушла в отставку с должности замглавы оборонного комитета Верховной рады. Сообщалось, что перед этим уволить ее призывали другие депутаты Рады.