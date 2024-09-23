Вооруженные силы Украины пытаются вывести из Угледара первые несколько групп военных, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, украинские военнослужащие бросили многие позиции на юго-востоке города.

«Из Угледара противник сейчас пытается выводить группы. Это, по сути, первые такие попытки покинуть цитадель», — заявил собеседник агентства.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом контроля над Угледаром является вопросом времени. Она добавила, что несколько городов на контролируемой украинской армией части ДНР не готовы к обороне.

По словам Безуглой, единственное усиление, которое сейчас отправляют в Харьковскую область и на подконтрольную Киеву часть ДНР, это свежие бригады из мобилизованных. Эти новобранцы не участвовали в боях и «убегают из-за страха и необученности», заключила депутат.

До этого выяснилось, что ВС РФ перешли реку Кашлагач к западу от Угледара. Боец «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Станислав Бунятов пояснил, что вскоре город может быть взят в клещи. Боец добавил, что украинским силам придется либо выходить из населенного пункта, либо оставаться в окружении.