Израиль нанес свыше 80 авиаударов по Ливану

Израиль начал бомбардировки поселений на юге и востоке Ливана, нанеся более 80 авиаударов. Об этом пишет ливанское национальное агентство NNA.

По данным агентства, бомбардировки начались «ровно в 6.30 утра» по местному времени (совпадает с московским) и продолжались около получаса.

«Более 80 авиаударов пришлось по поселениям на юге Ливана в районе Набатия», - говорится в статье.

Массированным бомбардировкам подверглись в том числе и территории городов, в частности окраины Кафры.

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке начался после взрывов различной технике в Ливане, в том числе пейджеров, которые произошли 17-18 сентября. В результате погибло 37 человек, еще 2750 получили ранения. Ливан возложил ответственность за взрывы на Израиль. А министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, его страна начинает новую фазу войны на Ближнем Востоке.

20 сентября Израиль нанес авиаудар по Бейруту. Целью удара был глава командования спецоперацией движения «Хезболла» Ибрагим Акиль, который разыскивается США по делу о взрыве американского посольства в столице Ливана в 1983 году. В свою очередь представители движения заявили 22 сентября, что нанесли удары по военно-промышленному комплексу «Рафаэль» к северу от израильской Хайфы и по авиабазе Рамат-Давид на севере страны.