Солдаты ВСУ сдались в плен после прочтения российских листовок

Листовки с QR-кодом помогли военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен под Угледаром. Об этом сообщает «Звезда».

Перед штурмом позиций противника военнослужащие группировки войск «Восток» с помощью беспилотников сбросили листовки с призывом к противнику сдаваться в плен. После этого трое украинских бойцов оставили свои позиции у села Новоукраинка.

«Я советую всем пацанам на других позициях, чтоб сдавались. К нам здесь нормально относятся, обещают, что скоро будет обмен и обменяют нас», — рассказал один из военнопленных.

Ранее украинский военный попал в плен после того, как случайно сел в российскую БМП. По его словам, командование пообещало солдатам ВСУ подкрепление на передовых позициях, однако, как выяснилось, его не существовало. Пока бойцы ждали помощь, к ним подъехала бронетехника: они сели в нее и уже лишь во время движения поняли, что попали к российским солдатам.