Причиной убийства военного корреспондента Рассела Бентли с позывным «Техас», которое произошло в Донецкой народной республике, стало «дьявольское стечение обстоятельств». Такое мнение высказал военкор Дмитрий Стешин.

— Мужчина в ковбойской шляпе, говорящий с акцентом, назвавший свой позывной «Техас», не мог не вызвать нездоровую реакцию у тех, кто в этот момент оценивал повреждения после обстрела. И одно пошло цепляться за другое, — подчеркнул Стешин.

Отмечается, что Бентли жил в самом обстреливаемом районе Донецка. После очередного обстрела он отправился помогать раненым, однако некоторые приняли его за врага. После этого и завязался конфликт, передает kp.ru.

Раскрыты детали убийства корреспондента Sputnik Рассела Бентли

В службе СК сообщили, что обвиняемыми по делу о смерти корреспондента Sputnik Рассела Бентли проходят военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин, а также Андрей Иорданов.

20 сентября Следственный комитет завершил расследование убийства военного корреспондента из США Рассела Бентли, получившего российское гражданство. В апреле 2024 года его жестоко избили, затащили в автомобиль и подорвали.

Вдова погибшего Рассела Бентли сообщила, что знакомится с материалами дела и благодарна следствию за проделанную работу. По ее словам, всего в материалах дела 12 томов.